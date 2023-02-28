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Siyaset Depremde korkudan art arda besmele çekmişti! Ümit Özdağ özüne dönüp dini animasyon filmini hedef aldı
Siyaset

Depremde korkudan art arda besmele çekmişti! Ümit Özdağ özüne dönüp dini animasyon filmini hedef aldı

Adana'da yakalandığı depremde art arda besmele çekerek büyük korku yaşayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, özüne dönüp şeriatı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 20:49:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Hatay merkezli 6.6 şiddetindeki depreme Adana'da canlı yayında yakalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ büyük korku yaşayarak art arda besmele çekmişti.

Özdağ, depremin etkisi üzerinden geçer geçmez, şeriat konulu bir animasyon filmi hedef aldı.

İslam'ın adaletinin vurgulandığı filmi Twitter hesabından paylaşan Özdağ, "Buna izin verecek miyiz?" notunu ekledi.


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