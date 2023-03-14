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Gündem Depremde kopan kaya korkutuyor
Gündem

Depremde kopan kaya korkutuyor

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyü Pokens Mahallesi'ndeki dev kaya mahalle sakinlerini korkutuyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 23:18:00 -

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyü Pokens Mahallesi'ndeki dev kaya mahalle sakinlerini korkutuyor.

İki yıl önce deprem sarsıntısından sonra dağdan kopan bina büyüklüğündeki kaya parçası, 50 metre aşağıda ikamet eden vatandaşları korkutuyor. Mahalle sakinleri yetkililerden bir an önce kayayı parçalayıp tehdidi ortadan kaldırmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Kurt, "Benim evlerimden 50 metre yukarıda üst taraftan koptu aşağı düştü, küçük bir kaya parçası tutuyor. Eğer o taş da olmasaydı en ufak bir sarsıntıda benim aşağıdaki evlerimi arabalarımı alıp götürür. Eğer gece olursa canımız bile tehlikede, gündüz düşerse belki kendimiz kurtarabiliriz ama evimizi, arabamızı bir türlü kurtaramayız" dedi.

Özkan Kurt, mevcut kayanın iki bina büyüklüğünde olduğunu belirterek, "Eğer bu kaya depremde yağmurda buradan aşağı gelirse aşağıdaki bizim evleri tamamen param parça eder. Yetkililerden bir an önce gelip bu kayayı parçalamalarını aşağıya indirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Gülistan Kurt ise, "Geçtiğimiz sene deprem sonrası bu kaya koptu düştü oraya, şimdi de gece uyuyamıyoruz ki gece gelir de bizi öldürür, evlerimize zarar verir. O kayayı bir önce gelin, parçalayın ne olur. Korkudan geceleri yatamıyoruz" dedi.
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