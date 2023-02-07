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Gündem Depremde ikinci gün! Bu görüntü İstanbul'dan: Gönüllüler akın etti…
Gündem

Depremde ikinci gün! Bu görüntü İstanbul'dan: Gönüllüler akın etti…

İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na akın etti. Afet bölgesine gidebilmek için havalimanına gelen gönüllüler terminalde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 08:28:00 -
Depremde ikinci gün! Bu görüntü İstanbul'dan: Gönüllüler akın etti…

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerinin ikinci gününde depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede 73 uçak ile 12 bin 752 personel çalışmalarına devam ederken başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerden gönüllü ekipler de deprem bölgesine hareket etti.

İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce yardım gönüllüsü başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler terminalde uzun kuyruklar oluştururken gidiş önceliği sağlık ekiplerine verildi.

12 BİN 752 PERSONEL SEVK EDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul’umuzdan 73 uçak ile 12 bin 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız." bilgisini paylaştı.

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Yorumlar

geçmiş olsun türkiyem

gönüllülerden belge istemek lazım neden ucaklar gidiş gelişlerde sıkıntı olmasın işi bilen insanlara ihtiyacımız var

Yorumum

Allah’a çok şükür, bu görüntüler dünyada iyi insanların da varlığını bize hatırlatıyor.
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