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Gündem Depremde hayatını kaybedenlere veda
Gündem

Depremde hayatını kaybedenlere veda

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler çeşitli mezarlıklarda son yolculuklarına uğurlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:13:00 -
Depremde hayatını kaybedenlere veda

Depremde doğduğu enkazın altından cansız bedeni çıkarılan Ali Çağın Kaygusuz için dün Bornova Sivas İmranlılar Derneğinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaygusuz'un annesi Fatma, babası Yıldırım, nişanlısı Özlem Zayıfoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Mahir Polat ile Kamil Okyay Sındır, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, taraftarı olduğu Göztepe Kulübünün Başkan Vekili Talat Papatya ve Kaygusuz'un arkadaşları katıldı. Kaygusuz'un cenazesi, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Eski Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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