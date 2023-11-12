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Yerel Depremde hayatını kaybedenler anıldı
Yerel

Depremde hayatını kaybedenler anıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-12 12:56:00 -
Depremde hayatını kaybedenler anıldı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler dualarla anıldı.

12 Kasım 1999'da hayatını kaybedenler için Kaynaşlı Merkez Camii'nde anma programı düzenlendi. 12 Kasım'da Kaynaşlı’da 316 kişinin hayatını kaybettiğini ve 500’ün üzerinde yaralı olduğunu vurgulayan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Deprem çok acı, büyük bir felaket. Bundan ders çıkartmak lazım. Kaynaşlı Belediyesi olarak yapılan yapılaşmalarda çok dikkat ediyoruz. Sıkı denetimler yapıyoruz. Yüksek katlara izin vermiyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek" dedi.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

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