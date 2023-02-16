Depremde hayatını kaybeden 4 Azerbaycanlı öğrencinin cenazesi Bakü'ye getirildi
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden 4 Azerbaycanlı öğrencinin cenazesi Bakü'ye getirildi.
Malatya'da yaşadıkları evin depremde yıkılması nedeniyle hayatlarını kaybeden ve cansız bedenlerine 14 Şubat'ta ulaşılan Samir Guliyev, Şahin Veliyev, Hümam İsmayıllı ve Gündüz Nezerzade'nin cenazelerini Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yakınları ve vatandaşlar karşıladı.
İnönü Üniversitesinde eğitim aldıkları belirtilen öğrencilerden biri Gence'de, biri Gedebey'de, ikisi de Sumgayıt'ta defnedilecek.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde 10 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti.
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