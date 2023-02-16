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Gündem Depremde hayatını kaybeden 4 Azerbaycanlı öğrencinin cenazesi Bakü'ye getirildi
Gündem

Depremde hayatını kaybeden 4 Azerbaycanlı öğrencinin cenazesi Bakü'ye getirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden 4 Azerbaycanlı öğrencinin cenazesi Bakü'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 09:46:00 -
Depremde hayatını kaybeden 4 Azerbaycanlı öğrencinin cenazesi Bakü'ye getirildi

Malatya'da yaşadıkları evin depremde yıkılması nedeniyle hayatlarını kaybeden ve cansız bedenlerine 14 Şubat'ta ulaşılan Samir Guliyev, Şahin Veliyev, Hümam İsmayıllı ve Gündüz Nezerzade'nin cenazelerini Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yakınları ve vatandaşlar karşıladı.

İnönü Üniversitesinde eğitim aldıkları belirtilen öğrencilerden biri Gence'de, biri Gedebey'de, ikisi de Sumgayıt'ta defnedilecek.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde 10 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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