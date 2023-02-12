Depremde duygulandıran görüntü! Canları pahasına bebeklerin bulunduğu küvözlerin devrilmesini engellediler
Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli iki hemşirenin, şiddetli sarsıntı başladığı anda canları pahasına bebeklerin içinde bulunduğu küvözlerin devrilmesini engelleme çabaları görenleri duygulandırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük depreme ilişkin duygulandıran görüntüler paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaştığı görüntülerde, Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli iki hemşirenin, şiddetli sarsıntı başladığı anda canları pahasına hastanede tedavi gören bebeklerin içinde bulundukları küvözlerin devrilmesini önlemeye çalıştı anlar yer aldı.
'Küvözlerin devrilmesini önlemeye çalıştılar'
Bakan Koca, görüntüleri paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:
O can alıcı sarsıntı sırasında iki hemşire arkadaşımız unutulmaz bir davranış gösterdi. Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Devlet ve Gazel hemşireler dışarı çıkmak yerine bebeklerin bulunduğu kuvözlerin devrilmesini önlemeye çalıştılar.