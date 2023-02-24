Depremde de uslanmadılar! TİP'ten felaket bölgesinde LGBT propagandası...
Türkiye İşçi Partisi, deprem bölgesinde LGBT'li sapkınları destekleyecek faaliyetlere imza atarak, rezillikten vazgeçmeyeceklerini ispatladı.
Yeniakit.com.tr
Türkiye Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin yaralarını sararken bir yandan dezerformasyonla bir yandan da ahlaksızlıklarla mücadele ediyor.
Günlerdir "devlet nerede" diyerek mücadele sürecini sekteye uğratmaya çalışan Türkiye İşçi Partisi, bölgede eşcinsel sapkınlara destek faaliyeti yürütmeye başladı.
TİP'liler, deprem bölgelerindeki çadırkentlerde birçok noktaya, "Burası kadınlar ve LGBT'liler için güvenli bir alandır." notu astı.
Provokatif ifadeler kullanan TİP'liler, kullandıkları ifadelerle eşcinsel sapkınları kışkırtmaya çalıştı.