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Sosyal Medya Depremde çayını bırakmayan adam gündem oldu!
Sosyal Medya

Depremde çayını bırakmayan adam gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 16:11:00 - 2023-12-04 16:13:48

Bursa'da meydana gelen depreme iş yerinde çay içerken yakalanan vatandaşın şiddetli sarsıntıya rağmen çayını bırakmaması sosyal medyada gündem oldu.

Bursa bugün saat 10:42'de 5,1, 10:45'te de 4,5 şiddetinde iki farklı depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Mudanya ilçesi olarak açıklanırken, sarsıntı İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi.

Büyük korku yaşasa da çayını bırakmadı!

Depreme iş yerinde yakalanan bir Bursalı vatandaş, sarsıntıyı hissettiği anda masada duran çayını da alarak dışarı kaçtı.

İş yeri sahibinin o anları sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

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