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Gündem Depremde canını hiçe sayan Filistinli genç, 21 can kurtardı! Duygulandıran sözler
Gündem

Depremde canını hiçe sayan Filistinli genç, 21 can kurtardı! Duygulandıran sözler

İzmir’de meydana gelen depremden hemen sonra çöken binalara koşan 20 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ahmed Muhammed Abu Cuhayşa, hayatını tehlikeye atarak onlarca kişiyi enkazdan kurtardı. Büyük takdir toplayan genç bir an olsun tereddüt etmediğini belirterek, "Türk halkını Filistin halkıymış gibi kurtardım. Kurtardığım kişileri ailem gibi hissettim. Onlara yardım etmek bana farzdır” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:32:00 - 2020-11-06 10:35:46
Depremde canını hiçe sayan Filistinli genç, 21 can kurtardı! Duygulandıran sözler

İzmir’de yaşanan şiddetli depremde, ekiplerden önce vatandaşlar seferber olarak enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya çalıştı. Kendi canını riske atıp hayat kurtarmaya çalışan kişiler arasında 20 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ahmed Muhammed Abu Cuhayşa da vardı.

Deprem esnasında arkadaşının evinde olan ve depremin olmasıyla birlikte çöken binalara koşan Filistinli genç, depremin ilk saatinde aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişiyi enkazdan kurtardı; daha sonra 15 kişinin kurtulmasına yardımcı oldu. 9 aydır Türkiye’de bulunan Cuhayşa, Türk halkını Filistin halkıymış gibi kurtardığını, kurtardığı kişileri ailesi gibi hissettiğini bildirdi.

Bazı katlarında çökme olan binalarda kalan vatandaşları hiç düşünmeden kurtaran Filistinli genç, bir merdiven yardımı ile insanları balkonlardan kucaklayarak aşağıya indirdi. Cuhayşa, enkaz altında kalan bir kişinin üzerindeki betonu da kırarak vatandaşı enkazdan çıkardı. Bir binanın üst katında korkudan ağlayan yaşlı bir kadını da yine merdiven yardımı ile kurtaran Cuhayşa’nın kurtarma görüntüleri, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

"Çocuk ve kadın seslerini duydum"

O günü anlatan Filistinli, “Deprem anında arkadaşımın evindeydim. Yıkılmaya başlayan binalara koştum. Çocuk ve kadın seslerini duydum. Hemen sese doğru koştum. Yıkılan evlere 1-2 kilometre uzaklıktaydım. Çöken Barış Sitesi’nde 2. ve 3. kattaki insanlar yardım bekliyordu. Bir merdiven talep ederek o evdeki insanları sağ salim çıkardım. İlk apartmanda anne, baba, bir genç ve iki çocuk kurtardık. Daha sonra başka bir apartmandan ses duyduk ve binanın tuğlalarını çekiçle kırarak altında kalan kişiyi çıkarttık. Başka bir binada üst katlarda yaşlı bir kadın daha vardı. Ağlıyordu. Merdiveni kullanarak çok şükür onu da kurtardım" ifadelerini kullandı.

"Türk halkını Filistin halkıymış gibi kurtardım"

Cuhayşa duygulandıran sözlerine şöyle devam etti:

"Depremin ilk saatinde 6 kişiyi çıkardık, daha sonra 15 kişinin çıkarılmasına da yardımcı olduk. Yaptığım şey içimden geldi. Türk halkını Filistin halkıymış gibi kurtardım. Kurtardığım kişileri ailem gibi hissettim. Onlara yardım etmek bana farzdır. Ben kurtardığım insanları merak ediyorum. Nasıllar, iyiler mi, hastanede mi, evdeler mi bilmiyorum. Onları ziyaret etmek istiyorum. Biz Türkiye halkını seviyoruz. Biz her zaman birlikteyiz. Türkiye ve İzmir’e geçmiş olsun.”

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