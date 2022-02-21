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Gündem Depremde can kaybı var mı? Bakan Koca duyurdu
Gündem

Depremde can kaybı var mı? Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 00:58:00 -
Depremde can kaybı var mı? Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadığını duyurdu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.20’de, Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Tekirdağ halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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