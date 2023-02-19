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Gündem Depremde can kaybı 40 bin 689! AFAD Başkanı az önce duyurdu! Son dakika gelişmesi
Gündem

Depremde can kaybı 40 bin 689! AFAD Başkanı az önce duyurdu! Son dakika gelişmesi

Son dakika haberi: AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen asrın felaketi 2 büyük depremde son gelişmeleri aktardı. Yaptığı son açıklamada Sezer, depremde can kaybının 40 bin 689'a yükseldiğini duyurdu. Deprem ölü ve yaralı sayıları...

Yeniakit Publisher
2023-02-19 16:38:00 - 2023-02-19 16:51:58
Depremde can kaybı 40 bin 689! AFAD Başkanı az önce duyurdu! Son dakika gelişmesi

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde kurtarma çalışmaları devam ederken, Sezer ayrıca Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

AFAD Başkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

14 bin iş makinesi bölgede. 270 bini aşkın personel vardı, halen 250 bin toplam personel bulunmaktadır. İllerin büyük bölümünde arama kurtarma tamamlandı. 40 bin 689 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Sezer, "Şu anda yüzde 50'nin üzerinde bir hasar tespit çalışması yapıldı. Kısa bir zaman içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tamamlayacak" diye konuştu.

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