Depremde büyük korku yaşamıştı! Ümit Özdağ ırkçılıktan hala vazgeçmedi
Irkçı Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi, sembolik yapıların üzerinde bulunan Arapça tanıtım metinlerinin üzerine Göktürkçe “Türk” ve Arapça “Zafer” yazmaya başladı.
Yeniakit.com.tr
Hatay merkezli 6.4 şiddetindeki depreme Adana'da canlı yayındayken yakalanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, besmeleye sarılarak büyük korku yaşamıştı.
Özdağ'ın Genel BaşkanlığınI yürüttüğü Zafer Partililer, ırkçılıktan hala vazgeçmedi.
Zafer Partisi'nin holiganlarının, sembolik yapıların üzerinde bulunan Arapça tanıtım metinlerinin üzerine Göktürkçe “Türk” ve Arapça “Zafer” yazmaya başladığı öğrenildi.
Ümit Özdağ ve ekibinin ırkçı eylemine sosyal medyada tepki yağdı.