Depremde bile insafa gelmediler

Diriliş Postası yazarı Ramazan Yaşar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden rant çıkarmaya çalışanlara tepki gösterdi.

Yaşar'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Sadece depremde ortaya çıkmadılar. 100 yıldır Türkiye’nin ve Müslüman halkımızın; varlığına, birliğine, huzuruna, refahına, dinine, bayrağına musallat olmuşlar…

Tek bir amaçları var…

Vatanımızı bölmek, halkımızı birbirine kırdırmak, İslam dinini Anadolu topraklarından atmak istiyorlar!

Peki kim bu Türkiye, millet ve İslam düşmanları? Bunları tek tek saymak mümkün değil. O kadar çoklar ki sesleri o kadar çok çıkıyor ki…

Televizyon kanalları, gazeteleri, dernekleri, vakıfları, kulüpleri, siyasi partileri ve hatta terör örgütleri bile var…

Her zor günde Türkiye’nin değil; Türkiye düşmanı devletlerin ve terör örgütlerinin yanında duruyorlar. Onlara destek oluyor, onların değirmenine su taşıyor, onların silahlarına mermi sürüyorlar…

Her zor günümüzde devletimizi ve milletimizi sırtından hançerliyorlar…

Çok geriye gitmeden Türkiye’nin varlığına yapılan bazı saldırılardaki duruşlarını hatırlatayım.

Trump, ekonomimizi yerle bir etmek için saldırıya geçtiğinde Trump’ı değil devleti yönetenleri eleştirdiler…

Corona salgınında hükümetin hastane hizmetlerini ve aşı tedarikini destekleyeceklerine ortaya attıkları iddialarla milletin huzurunu kaçırdılar…

Suriye’den Türkiye’ye saldıran terör örgütüne karşı devletin yaptığı operasyonlara destek vereceklerine teröristlere kalkan oldular…

15 Temmuz’da devleti ele geçirmek isteyen FETÖ’cülere karşı devletin ve milletin yanında mücadele etmek yerine; FETÖ’cülerin yanında durdular. Darbe tanklarının açtığı yoldan geçip evlerinde TV karşısında kahvelerini yudumladılar…

Millet tankların altına yatarken, onlar balkonlardan tankları alkışlıyorlardı…