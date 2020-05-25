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Aktüel

Depremde ağır hasar gören bina kontrollü yıkılıyor

Malatya’da, ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:37:22 -
Depremde ağır hasar gören bina kontrollü yıkılıyor

Malatya’da, ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.


Kent merkezindeki Fuzuli Caddesi’de iki bloktan oluşan Saray Pasajı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesinin ardından boşaltıldı.


Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, geniş güvenlik önlemleri altında binanın yıkımına kontrollü şekilde başlandı.


Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.


Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde 6.8 büyüklüğündeki depremde 4’ü Malatya’da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetmişti.


Malatya’da depremden hasar gören ve yıkılmasına karar verilen binalar belli bir program çerçevesinde yıkılmaları devam ediyor.

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