Deprem uzmanından bu 4 ilde yaşayanlara korkutan duyuru: 7,8 ve 6,0 şiddetinde deprem bekliyorum

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin farklı illerinde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklükleri hakkında bilgi verdi. Ercan, Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane illeri için deprem potansiyelini açıkladı.

Gaziantep için, batısında 7.8 büyüklüğünde bir depremin görülebileceğini belirten Ercan, Gaziantep'in iç kesimlerinin ve doğusunun ise 6.0 büyüklüğünden daha küçük depremlere maruz kalabileceğini ifade etti.

Giresun için, 6.0 büyüklüğünden daha küçük ve odaksız depremlerin görülebileceğini belirten Ercan, Gümüşhane için de benzer şekilde 6.0 büyüklüğünden daha küçük ve odaksız depremlerin potansiyel olduğunu açıkladı.