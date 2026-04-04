Deprem Uzmanı Doç. Dr. Hamdi Alkan harita üzerinden uyarmıştı. Van’da 30 yıllık büyük deprem" döngüsü gerçekleşti

Bölgedeki sismik hareketliliği değerlendiren Doç. Dr. Hamdi Alkan, Van ve çevresinde ortalama her 30 yılda bir yıkıcı büyüklükte depremlerin yaşandığına dikkat çekmişti.

"30 yılda bir büyük deprem" döngüsü

Alkan, kısa vadede 7'nin üzerinde bir deprem beklentisinin bilimsel olarak en güçlü öngörü olmadığını belirtse de, fay hatlarındaki enerji birikiminin devam ettiği konusunda uyarmıştı.

Zemin yapısı asıl tehlike: Alüvyon uyarısı

Alkan’ın uyarılarında öne çıkan en kritik nokta, depremin büyüklüğünden ziyade zemin yapısı oldu. Van şehir merkezi ve çevresinin zemin özelliklerine dair şu detaylar vurgulandı:

Riskli Bölgeler: Van Gölü havzasında bulunan kalın alüvyal (gevşek) zeminler, deprem dalgalarının etkisini artırarak yıkıcılığı tetikleyebiliyor. Özellikle göle yakın bölgelerdeki yapılaşma büyük risk taşıyor.

Güvenli Bölgeler: Edremit'in batı kesimlerinde daha sağlam ve metamorfik zemin yapısı bulunuyor.

Değişken Bölgeler: Erciş çevresinde ise zemin yapısı homojen olmayıp, bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor.

Rehavet uyarısı

5.2'lik son sarsıntı, bölgedeki fayların aktifliğini bir kez daha kanıtlarken uzmanlar, zemin etüdü ve yapı güvenliği konusunda rehavete kapılınmaması gerektiğinin altını çiziyor. Alkan'a göre, bölgenin jeolojik kaderi olan bu döngü, hazırlıklı olunmadığı takdirde ciddi sonuçlar doğurabilir.