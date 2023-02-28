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Yaşam Deprem talepleri değiştirdi! Artık bu tip evler gözde
Yaşam

Deprem talepleri değiştirdi! Artık bu tip evler gözde

Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ülkemiz neredeyse her gün yeni bir depremle sarsılıyor. Deprem korkusuyla birlikte, pek çok kişinin ev tercihi de değişmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 21:07:00 -
Deprem talepleri değiştirdi! Artık bu tip evler gözde

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, insanların depremden psikolojik olarak etkilendiklerini ve artık birçok kişinin ‘tek katlı’ evlerde yaşamak istediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden birçok insanın psikolojik olarak etkilendiğini belirten Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, “Birçok insan ‘artık apartmanda yaşamak istemiyorum’ diyor. Türkiye’de sadece deprem bölgesi değil tüm ülke olarak psikolojik anlamda çok etkilendik. Bugün artık herkes tek katlı evlerde kalmak istiyor. Yeni yapılan binalarda insanlar oturdukları yapının sağlam olup olmadığını öğrenmek için belediyeye başvurduğunda ve projede her şey doğru olduğunu görseler dahi yapımı doğru uygulandı mı diye tedirginlik yaşayabiliyorlar” dedi.

Fırsatçılara karşı uyarı

Depremzedelere çağrıda bulunan Mevlüt Oral, “Depremzedelerimiz mutlaka AFAD’dan depremzede olduklarına dair onay alsınlar. Çünkü bu konuda fırsatçılar vardır. Allah kimseye bu fırsatçılığı vermesin. Bu tür düşünceye sahip olan insanları nefretle kınıyorum. Kira artışlarında emlakçıların sorunu olduğu söyleniyor. Ev sahibi emlakçıya belirttiği fiyata satışa koyması için bir rakam verir ve emlakçı satışa koyduğu o evi belirtilen rakamın dışında veremez. Onun dışında ‘sen bunu yapamazsın’ deme yetkisi de yoktur. Bununla ilgili Türkiye genelindeki bütün oda başkanlarımızla bir çalışma yaptık. Belirli yerlere bilgilerimizi ulaştırdık. Eğer yüksek bir fiyatla kira isteyen olursa bunları tespit etsinler, bizlere bildirsinler. Yüksek fiyatta kira verildiği tespit edildiği zaman 2 yıl o evi kiraya veremeyeceğini bilsinler. Aynı zamanda ağır bir para cezası alırlar. Mülk sahiplerini bu konuda uyarıyorum. Beni en çok rahatsız eden cümle ise ‘depremzedeye kiraya vermem’ gibi sözlerdir. Aynı sıkıntı bizim başımıza gelse ve biz de onlar gibi olsak biz ne yapacağız? ‘Kiraya vermem’ diyenlerin bunu düşünmesi lazım. Şu anda Samsun’da bana kira artışı ile ilgili hiçbir şikâyet gelmedi. Ama depremden önce yüksek fiyatların olduğunu biliyorum” diye konuştu.

 
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