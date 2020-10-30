Deprem sonrası Yunanistan'dan telefon
Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'deki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunu bildirildi.
Merkez Üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıkları olan ve İzmir'i de etkileyen depremin ardından Atina'dan Türkiye'ye "geçmiş olsun" telefonu geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'deki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunu bildirildi.