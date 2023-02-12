Deprem sonrası şelaleye olanları görenlerin ağızları açık kaldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki deprem Türkiye’de pek çok etkiye neden oldu.

Bölgede depremin etkisiyle çok sayıda bina yıkılırken, deprem Kayseri’den de yoğun bir şekilde hissedildi.

Develi’nin Küçük Künye Mahallesi’nde bulunan Homurlu Şelalesi de depremin etkisiyle suyunu kesti.

Deprem öncesi yoğun şekilde aktığı görülen şelalenin aniden suyunu kesmesi görenleri hayrete düşürdü.