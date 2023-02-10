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Ekonomi Deprem sonrası flaş karar açıklandı: Türkiye'de fahiş fiyata 85 milyon lira ceza! Son dakika
Ekonomi

Deprem sonrası flaş karar açıklandı: Türkiye'de fahiş fiyata 85 milyon lira ceza! Son dakika

Son dakika haberi: Deprem sonrası acil ihtiyaç ürünlerini fahiş fiyata satan firmalara ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Ticaret Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremin ardından acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin TL para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 19:06:00 - 2023-02-10 19:16:26
Deprem sonrası flaş karar açıklandı: Türkiye'de fahiş fiyata 85 milyon lira ceza! Son dakika

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, deprem sonrasında acil ihtiyaç ürünlerine fahiş zam yapan 353 firmaya 85 milyon lira para cezası kesildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada fahiş fiyat artışlarını ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında acil ihtiyaç, duyulan ısıtıcı, battaniye, yağmurluk gibi malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddiaların incelenmeye alındığı belirtilerek “Yapılan tespitler çerçevesinde fahil fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

En ağır yaptırım uygulanacaktır

Bakanlık önceki gün yaptığı açıklamasında fırsatçılara müsade edilmeyeceğini belirterek şu açıklamada bulunuldu:

Deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın.

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