  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
11 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 11Ağustos 2017: Eren Bülbül'ün vefatı (Şehit) AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk açıklama Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi! Cevdet Yılmaz: Kaybeden olmayacak TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni dönem' mesajı Türkiye'den Kolombiya mesajı Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük Meclis kulisinde ittifak mı geliyor? Eski ortaklar ve Yeniden Refah lideri aynı masada toplandı!
Spor Deprem Sonrası Copa Libertadores Maçları Ertelendi
Spor

Deprem Sonrası Copa Libertadores Maçları Ertelendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Deprem Sonrası Copa Libertadores Maçları Ertelendi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da meydana gelen büyük depremin ardından ülkede oynanması planlanan iki Copa Libertadores maçını erteledi. Deportes Tolima - Independiente del Valle ve Independiente Santa Fe - River Plate arasındaki karşılaşmaların yeni tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da meydana gelen büyük depremin ardından ülkede oynanması planlanan iki Copa Libertadores maçını erteledi. Deportes Tolima - Independiente del Valle ve Independiente Santa Fe - River Plate arasındaki karşılaşmaların yeni tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.
BOGOTA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), pazartesi günü Kolombiya'da meydana gelen büyük depremin ardından ülkede oynanması planlanan iki Copa Libertadores maçının ertelendiğini duyurdu.

Bu hafta oynanması planlanan son 16 turunda Deportes Tolima ile Independiente del Valle, Independiente Santa Fe ile de River Plate karşı karşıya gelecekti.

Konfederasyon yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanlarda tüm Kolombiya'ya ve özellikle de büyük Kolombiya futbol ailesine sevgimizi ve desteğimizi gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, her iki maçın takvimine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağı bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu
Gündem

Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesini bir süredir esir alan ve vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkk..
Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı
Siyaset

Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı

Baba vasiyetiyle gün yüzüne çıkarılan Gemlik TV arşivinden tarihi görüntüler, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığ..
Meclis kulisinde ittifak mı geliyor? Eski ortaklar ve Yeniden Refah lideri aynı masada toplandı!
Gündem

Meclis kulisinde ittifak mı geliyor? Eski ortaklar ve Yeniden Refah lideri aynı masada toplandı!

DEVA lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan TBMM kulisinde baş başa ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23