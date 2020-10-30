Zorunlu Deprem Sigortası, konutları deprem ve deprem kaynaklı yer kayması, yangın, infilak ve tsunaminin neden olabileceği hasarlara karşı güvence altına alan ve tüm konut sahiplerinin yaptırması gereken bir sigorta türüdür.

Zorunlu deprem sigortası fiyatları nasıl belirlenir?

DASK fiyatlarının belirlemesinde birden fazla faktör geçerlidir. Yaşadığınız şehir ve semtin deprem riski, binanızın yapı tarzı, konutunuzun brüt metrekaresi, inşa yılı ve yenileme bilgisi gibi faktörleri sigorta priminizin belirlenmesinde çeşitli faktörlerdendir. Bunun yanında 2007 senesinden sonra yapılmış binalar için dask hesaplaması yapılırken %10 indirim uygulanmaktadır. Sigorta priminizin fiyatı da yenileme sırasında indirimli olarak verilebilmektedir.

DASK Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası depremin ve deprem kaynaklı meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da, Zorunlu Deprem Sigortası teminat kapsamı altındadır.

Yapının ana duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, temeller, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri DASK tarafında teminat verilen Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

DASK Yaptırmak İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için gerekli bilgiler aşağıdaki gibi 3 ana başlıkta toplanabilir.

1. Sigortalının/Sigorta Ettirenin: Adı, TCKN Bilgisi, Vergi Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Bilgisi

2. Sigortalanacak Binanın: Açık Adresi, Tapu Bilgileri, İnşa Yılı, Yapı Tarzı, Toplam Kat Sayısı, Hasar Durumu

3. Meskenin (Dairenin): Brüt Yüzölçümü (m2), Kullanım Şekli