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Deprem şehitleri dualarla anıldı

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depreminin 21. yıl dönümünde, depremin merkez üssü olan Gölcük'te hayatını kaybedenler, deprem şehitleri anıtı önünde anıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 04:47:00 -
Deprem şehitleri dualarla anıldı

21 yıl önce Gölcük depreminin büyük yıkıma yol açtığı Yalova'nın Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı sahilinde, depremin 21. yıl dönümü nedeniyle anma töreni gerçekleştirildi. Deprem saati olan 03.02'de vatandaşlar, büyük kayıpların yaşandığı Kavaklı sahilindeki deprem şehitleri anıtı önünde bir araya geldi. 

Vatandaşlar o gece yaşamını yitirenler için dualar etti

21 yıldır aynı acıyı yaşadıklarını belirten vatandaşlar, o anları unutamadıklarını belirterek kaybettikleri yakınlarını özlediklerini açıkladılar.

Yaşananları asrın felaketi olarak gören, oğlunu ve kızını kaybeden Hülya Dileken, küçük bir kıyamet yaşadıklarını belirterek, 17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın diyerek dua etti.

 

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