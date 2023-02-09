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Gündem Deprem programında ateizm propagandası
Gündem

Deprem programında ateizm propagandası

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu yaptığı deprem özel programında evrim teorisi propagandası yaptılar.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 01:22:00 - 2023-02-09 01:23:23

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin konuşulduğu Habertürk canlı yayınında resmen ateizm propagandası yapıldı. İki büyük deprem sonrası tüm Türkiye deprem bölgesindeki insanlar için seferber olurken, Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu yaptığı canlı yayın programında konuklar Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber ortaylı resmen evrim teorisi propagandası yaptı. Deprem programı ateist propagandaya dönüştürüldü Daha da ileri giden Ortaylı, eskiden Diyanet'in buna karşı çıkmadığını bile iddia etti. Şengör ise biyoloji derslerinden çıkarılmasına tepki gösterdi. Deprem programı ateist propagandaya dönüştürüldü.

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