Deprem oturumunda deprem olunca Milletvekili şaşkınlığını gizleyemedi

Lihtenştayn parlamentosunda milletvekillerinin 'deprem sigortası' ile ilgili görüştüğü oturumda deprem meydana geldi. Siyasetçiler korku dolu anlar yaşarken, depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Deprem sonrası herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olarak bilinen Lihtenştayn'da, milletvekilleri parlamentoda 'deprem sigortası'nı görüşürken peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili görüşmeler yapılırken meydana gelen sarsıntılar siyasetçileri korkuttu.