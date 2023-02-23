  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk bilim insanından korkutan açıklama: Orada 7,2 şiddetinde bir deprem olacak

Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! Duyan şaşırdı, kritik çağrı yapıldı

Kandilli Müdürü Doğan Kalafat, Marmara depremi için son noktayı koydu! Tarih belli mi?

Kızılay nerede? sorusunun cevabı manşette

ABD gemisindeki bayrakla ilgili 'yok artık' dedirten detayı açıkladı: Ölçüsü 4'e 6 yani...

Türkiye depremin acısını yaşarken... Marketlere giren şoke oldu

Ne altın ne dolar ne gümüş! Ramazan Kurtoğlu uyardı: Deprem sonrası paranızı oraya yatırın

Bakan Akar acı haberi duyurdu: 100 askerimiz şehit oldu

En kârlısı dosyası açıklanmayan Akşener! Şantajcı Yaşar, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü

İBB Boğaz'a nazır bir yeri daha satmaya çalışıyor!
Gündem Deprem olunca aklı başına geldi! Ekrem İmamoğlu günah çıkardı
Gündem

Deprem olunca aklı başına geldi! Ekrem İmamoğlu günah çıkardı

Esenler Belediyesi'nin 60 bin konutluk kentsel dönüşüm hamlesini engellemek için her türlü manipülasyonu yapan Ekrem İmamoğlu, 'Asrın felaketi' sonrası dikkat çeken bir itirafta bulundu. İş işten geçince aklı başına gelen Ekrem İmamoğlu, 'Yıllar süren anlaşmazlıklar, kişisel inatlar, küçük hesaplar da riskli yapıların yenilenmesini engelliyor' açıklamasıyla resmen günah çıkarmış oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 19:00:00 - 2023-02-23 19:06:16
Deprem olunca aklı başına geldi! Ekrem İmamoğlu günah çıkardı

Kentsel dönüşüme karşı halkı manipüle ederek kışkırtan muhalefet birçok noktada kentsel dönüşümün ya aksamasına ya da durmasına neden oldu.

7,7 ve 7,6'lık yıkıcı felaketin ardından enkazlar dahi kaldırılmadan deprem yaralarını siyasete malzeme eden muhalefet, yaptıkları algı çalışmalarıyla yaşanan yıkımın sorumlusu olarak hükümeti gösterme derdine düştü.

Kentsel dönüşüm projelerini iptal ettirebilmek için her türlü kara propagandayı yapan muhalefet tarafı, şimdi dönüşümde geç kalındığı iddialarını devreye soktu.

Yıllar önce kentsel dönüşüme karşı yaptıkları direniş çağrılarının üstünü örtmeye çalışan ve İskenderun'da kentsel dönüşüme karşı çıkarak felakete davetiye çıkaran CHP, vatandaşın güvenle oturduğu İstanbul'daki dev dönüşümü de dava etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu CHP'liler 5 Ekim 2020'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Esenler Belediyesi'nin 60 bin konutluk dönüşüm temeline ilişkin 9 dava açtı.

Esenler Belediyesi'nin yürüttüğü 60 bin konutu kapsayan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini engellemek amacıyla 9'unu İBB'nin açtığı 11 davadan 5'i reddedildi, 6'sı ise devam ederken dönüşüm hamleleri sekteye uğradı.

Açılan davalardan bir tanesinde bizzat "Davacı" sıfatıyla yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 7,7 ve 7,6'lık deprem sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi.

İş işten geçince aklı başına gelen İmamoğlu, yaptığı itirafla resmen günah çıkardı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Yıllar süren anlaşmazlıklar, kişisel inatlar, küçük hesaplar da riskli yapıların yenilenmesini engelliyor. Tüm vatandaşları bu hayati konuda acil iş birliğine, finans sektörünü de uygun kredi olanaklarıyla sürecin ciddi bir parçası olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu idaresindeki İBB deprem bütçesini düşürdü

Ekrem İmamoğlu; 24 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu bu sözlerine rağmen İBB'nin deprem bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdü.

Kaynak: Star Gazetesi

Türkiye depremin acısını yaşarken... Marketlere giren şoke oldu
Türkiye depremin acısını yaşarken... Marketlere giren şoke oldu

Ekonomi

Türkiye depremin acısını yaşarken... Marketlere giren şoke oldu

Poz veren siyasi yağmacılar gitti! Afet bölgesi canla başla çalışanlara kaldı
Poz veren siyasi yağmacılar gitti! Afet bölgesi canla başla çalışanlara kaldı

Gündem

Poz veren siyasi yağmacılar gitti! Afet bölgesi canla başla çalışanlara kaldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23