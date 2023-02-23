Deprem olunca aklı başına geldi! Ekrem İmamoğlu günah çıkardı

Kentsel dönüşüme karşı halkı manipüle ederek kışkırtan muhalefet birçok noktada kentsel dönüşümün ya aksamasına ya da durmasına neden oldu.

7,7 ve 7,6'lık yıkıcı felaketin ardından enkazlar dahi kaldırılmadan deprem yaralarını siyasete malzeme eden muhalefet, yaptıkları algı çalışmalarıyla yaşanan yıkımın sorumlusu olarak hükümeti gösterme derdine düştü.

Kentsel dönüşüm projelerini iptal ettirebilmek için her türlü kara propagandayı yapan muhalefet tarafı, şimdi dönüşümde geç kalındığı iddialarını devreye soktu.

Yıllar önce kentsel dönüşüme karşı yaptıkları direniş çağrılarının üstünü örtmeye çalışan ve İskenderun'da kentsel dönüşüme karşı çıkarak felakete davetiye çıkaran CHP, vatandaşın güvenle oturduğu İstanbul'daki dev dönüşümü de dava etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu CHP'liler 5 Ekim 2020'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Esenler Belediyesi'nin 60 bin konutluk dönüşüm temeline ilişkin 9 dava açtı.

Esenler Belediyesi'nin yürüttüğü 60 bin konutu kapsayan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini engellemek amacıyla 9'unu İBB'nin açtığı 11 davadan 5'i reddedildi, 6'sı ise devam ederken dönüşüm hamleleri sekteye uğradı.

Açılan davalardan bir tanesinde bizzat "Davacı" sıfatıyla yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 7,7 ve 7,6'lık deprem sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi.

İş işten geçince aklı başına gelen İmamoğlu, yaptığı itirafla resmen günah çıkardı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Yıllar süren anlaşmazlıklar, kişisel inatlar, küçük hesaplar da riskli yapıların yenilenmesini engelliyor. Tüm vatandaşları bu hayati konuda acil iş birliğine, finans sektörünü de uygun kredi olanaklarıyla sürecin ciddi bir parçası olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu idaresindeki İBB deprem bütçesini düşürdü

Ekrem İmamoğlu; 24 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu bu sözlerine rağmen İBB'nin deprem bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdü.

Kaynak: Star Gazetesi