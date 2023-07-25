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Gündem Deprem öldürmez müteahhit öldürür! Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş!
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Deprem öldürmez müteahhit öldürür! Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 14:13:00 -
Deprem öldürmez müteahhit öldürür! Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş!

Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği siteye ilişkin kapsamlı bilirkişi raporu hazırlandı.

Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği siteye ilişkin kapsamlı bilirkişi raporu hazırlandı.

Raporda, "Binanın inşa edilmiş durumunun, belediye arşiv dosyasında yer alan hiçbir projeye uymadığı tespit edilmiştir." denildi.

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