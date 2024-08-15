Deprem oldu proje unutuldu! Hataylılar camilerini istiyor

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AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ile 5 milletvekilinin ve Yasin-i Şerif Derneğinin başını çektiği 22 STK’nın desteği ve hayırseverlerin katkısı ile inşa edilmesi planlanan cami projesi, 46,5 dönümlük arazinin deprem sonrası TOKİ’ye tahsis edilmesinin ardından askıya alındı.

İnşaatın başlamadan bitmesi halkı üzdü

Yaklaşık 5 dönümlük alana inşa edilmesi düşünülen külliyenin içerisinde caminin yanı sıra aşevi, kütüphane, otopark, gençlik merkezi ve kreş de yer alması beklenirken, şehrin her noktasından görülmesi düşünülen cami inşaatının başlamadan bitmesi kent sakinlerini üzüntüye boğdu.

İslam’ın Anadolu’ya giriş yaptığı ilk kent olan Antakya’da ‘Çamlıca Camii’ gibi sembolik bir cami yapılması için ısrarcı olan bölge halkı ve milli STK’lar, kendilerine daha önce camii alanı olarak vakfedilen alanın başka bir amaç uğruna kullanılmasının doğru olmadığını söylüyor. Antakya’nın merkezindeki cami ve külliye eksikliğini giderecek olan caminin inşasında ısrarcı olan vatandaşlar, bölgenin ittifak edildiği ve söz verildiği üzere camii alanı olmasını istiyor.

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