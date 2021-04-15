Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne kadar? En son deprem nerede oldu?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında saat 07:10'da 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Depremin 7.4 km derinlikte gerçekleştiği bildirilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 6.95 km olarak kaydetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da 3.9 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi. Deprem, yerin 7.6 km kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son depremler listesi

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandalli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD son depremler listesi