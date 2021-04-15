Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne kadar? En son deprem nerede oldu?
Deprem nerede oldu? En son deprem nerede oldu? Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez ise Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem nedeniyle büyük panik yaşandı.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında saat 07:10'da 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Depremin 7.4 km derinlikte gerçekleştiği bildirilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 6.95 km olarak kaydetti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da 3.9 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi. Deprem, yerin 7.6 km kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Son depremler listesi
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandalli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD son depremler listesi