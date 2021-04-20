Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

AFAD'ın resmi web sitesinde paylaşılan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Ercan, Ege Denizi’nde yaşanan depremlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada daha büyük bir deprem beklemediğini ifade ederken olası Marmara Depremi için de tarih verdi. Ercan, Özellikle Muğla ve çevre halkının kaygılandığı olay, "Acaba 4-5 büyüklüğündeki depremlerden daha büyük bir deprem meydana gelir mi?" sorusu oluyor. Bana göre bu sürüme geçmiştir. Ben bu bölgede daha büyük bir deprem beklemiyorum.

İstanbul depremi ne zaman olur?

Ercan, olası büyük İstanbul depremine ilişkin ise, “Marmara'da olan depremcikler büyük depremin habercisi değildir. Ancak Kuzey Marmara'da hatırı sayılır depremler olacaktır. Bir tanesi Küçükçekmece önünde 6.4-6.7 arasında bir tanesi de Marmara Ereğlisi önünde 7.0-7.2 arasında depremler olacaktır. Ancak bu depremlerin olabilmesi için yeteri kadar kırıcı gücün toparlanabilmesi benim öngörüme göre 2045'e dayanmaktadır.” dedi.