  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Deprem mi oldu? Son depremler 24 Ağustos Çarşamba
Yaşam

Deprem mi oldu? Son depremler 24 Ağustos Çarşamba

Yeni günle birlikte pek çok kişi nerede kaç şiddetinde deprem yaşandığını araştırıyor. Peki, deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2022-08-24 09:44:00 -
Deprem mi oldu? Son depremler 24 Ağustos Çarşamba

Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. Son olarak Akdeniz’de bir deprem kaydedildi. Peki, deprem kaç şiddetindeydi?

Deprem mi oldu? Son depremler 24 Ağustos Çarşamba

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23