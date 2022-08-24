Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. Son olarak Akdeniz’de bir deprem kaydedildi. Peki, deprem kaç şiddetindeydi?

Deprem mi oldu? Son depremler 24 Ağustos Çarşamba

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.