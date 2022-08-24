Deprem mi oldu? Son depremler 24 Ağustos Çarşamba
Yeni günle birlikte pek çok kişi nerede kaç şiddetinde deprem yaşandığını araştırıyor. Peki, deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?
Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. Son olarak Akdeniz’de bir deprem kaydedildi. Peki, deprem kaç şiddetindeydi?
Deprem mi oldu? Son depremler 24 Ağustos Çarşamba
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.