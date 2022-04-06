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Yaşam Deprem mi oldu? Son depremler
Yaşam

Deprem mi oldu? Son depremler

Deprem nerede ne zaman oldu? Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendini gösteriyor. Vatandaşlar bu sebeple nerede ne zaman kaç şiddetinde depremlerin meydana geldiğini araştırıyor. Peki, deprem mi oldu?

Yeniakit Publisher
2022-04-06 00:43:00 -
Deprem mi oldu? Son depremler

Vatandaşlar bir depremin yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Deprem nerede ne zaman oldu?

Deprem mi oldu? Son depremler

Son olarak Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin 3.39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem, Datça’nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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