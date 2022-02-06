6 Şubat Pazar depremleri! Pek çok kişi 6 Şubat Pazar günü nerede kaç şiddetinde deprem yaşandığını araştırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? Son dakika depremleri güncel

Türkiye bir deprem ülkesi ve zaman zaman bu gerçek kendisini anımsatıyor. Son olarak Bursa'da Gemlik Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15:07'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.04 km olduğunu duyurdu.

22 Ocak tarihinde Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD verilerine göre 19 Ocak tarihinden beri Bursa'da 11 deprem yaşandı.