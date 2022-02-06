  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Deprem mi oldu? Son dakika depremleri güncel
Yaşam

Deprem mi oldu? Son dakika depremleri güncel

Deprem nerede oldu? Türkiye aktif fay hatlarının bulunduğu bir ülke. Bu sebeple pek çok kişi yaşanan son depremleri araştırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2022-02-06 20:11:00 -
Deprem mi oldu? Son dakika depremleri güncel

6 Şubat Pazar depremleri! Pek çok kişi 6 Şubat Pazar günü nerede kaç şiddetinde deprem yaşandığını araştırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? Son dakika depremleri güncel

Türkiye bir deprem ülkesi ve zaman zaman bu gerçek kendisini anımsatıyor. Son olarak Bursa'da Gemlik Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15:07'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.04 km olduğunu duyurdu.

22 Ocak tarihinde Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD verilerine göre 19 Ocak tarihinden beri Bursa'da 11 deprem yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay