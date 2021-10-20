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Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Nerede deprem oldu? Türkiye aktif deprem faylarının bulunduğu bir ülke. Bu sebeple neredeyse pek çok kişi “Bugün deprem oldu mu?” sorusuna cevap arıyor. Peki, deprem nerede oldu? Son dakika depremleri

Yeniakit Publisher
2021-10-20 19:21:00 -
Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Van’ın Tuşba ilçesinde bir meydan kaydedildi. Pek çok kişi depremin ayrıntılarını araştırmaya başladı.

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.05'te ve 7,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, saat 18.00 sıralarında, 3,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını söyledi.

Bilmez, "Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi bölgesinde peş peşe 2 deprem meydana geldi. Aldığımız ilk bilgilerde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız panik olmasın, Valilik ve AFAD'ın açıklamalarına göre hareket etsin. Şu an için panik olacak bir durum yok" açıklamasında bulundu.

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi:

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