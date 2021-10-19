Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?
Antalya deprem son dakika | Antalya'nın kaç ilçesinde bir deprem meydana geldi. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu?
AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin Antalya'nın yanı sıra İzmir, Denizli, Mersin ve çevresinde hissedildiği açıklandı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 6.1 şiddetinde ve yerin 28.4 km derinliğinde meydana geldi.