Türkiye bir deprem ülkesi… Bu gerçek zaman zaman kendini acı şekilde hatırlatıyor. Son olarak ise komşu ülkelerden deprem haberleri geldi. Bu sebeple vatandaşlar son depremlerinin ne zaman kaç şiddetinde yaşandığını araştırmaya başladı.

Deprem mi oldu? Deprem ne zaman nerede oldu 13 Şubat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem; Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır'dan da hissedildi.

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22.25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem, başkent Tiflis'te de hissedildi.