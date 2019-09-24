Deprem mi oldu? 24 Eylül 2019 deprem listesi
Uzmanlar tarafından saati ve şiddeti belirtilen depremin, birçok şehri etkilediği açıklandı. İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetindeydi? Depremden etkilenen şehirler hangileri? İşte detaylar...24 Eylül 2019 Salı 11:24
Uzmanlar tarafından saati ve şiddeti belirtilen depremin, birçok şehri etkilediği açıklandı. İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetindeydi? Depremden etkilenen şehirler hangileri? İşte detaylar...
Kandilli rasathanesinin yapmış olduğu açıklamada saat 10.30'da Silivri açıklarında başlayan deprem, birçok şehri etkiledi. Silivri, Tekirdağ ve İstanbul gibi şehirlerde depremin şiddeti açıkça hissedildi.
Edinilen son bilgilere göre depremin 4,5 büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.
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