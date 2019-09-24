0553 313 94 23

Deprem mi oldu? 24 Eylül 2019 deprem listesi

Uzmanlar tarafından saati ve şiddeti belirtilen depremin, birçok şehri etkilediği açıklandı. İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetindeydi? Depremden etkilenen şehirler hangileri? İşte detaylar...

24 Eylül 2019 Salı 11:24
Deprem mi oldu? 24 Eylül 2019 deprem listesi

Uzmanlar tarafından saati ve şiddeti belirtilen depremin, birçok şehri etkilediği açıklandı. İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetindeydi? Depremden etkilenen şehirler hangileri? İşte detaylar...

Kandilli rasathanesinin yapmış olduğu açıklamada saat 10.30'da Silivri açıklarında başlayan deprem, birçok şehri etkiledi. Silivri, Tekirdağ ve İstanbul gibi şehirlerde depremin şiddeti açıkça hissedildi.

Edinilen son bilgilere göre depremin 4,5 büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

Kandilli rasathanesinin açıkladığı deprem raporu

istanbul silivri depremi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:24
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Deprem mi oldu?
  4. istanbulda Deprem mi oldu?
  5. tekirdağda Deprem mi oldu?
  6. silivride Deprem mi oldu?
  7. nerede deprem olud
  8. depremin merkezi nere
  9. nerede deprem meydana geldi
  10. deprem kaç büyüklüğünde
  11. deprem mi oldu
  12. deprem ne zaman oldu
  13. deprem saat kaçta oldu
  14. DEPREM NEREDE OLDU
  15. ne zaman deprem oldu
  16. saat kaçta deprem oldu
  17. deprem oldu
  18. istanbul depremi
  19. 24 eylül 2019 depremi
  20. deprem
  21. deprem haberi
  22. Son dakika İstanbul deprem haberi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Nafakayı ödeyemedim evimi sattılar’
    1. ‘Nafakayı ödeyemedim evimi sattılar’
    2. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    3. Salih Tuna İmamoğlu'nu bombaladı:..
    4. 'Bozkırın Tezenesi' mütevazılığıyla..
    5. Trump'tan casus Brunson ile ilgili..
    6. Prof. Dr. Halil Değertekin: Bağırsak..
    7. İstanbul depremi yeniden olur mu?..
    8. Ülke genelinde 8 ayda 105 bin alkollü..
    9. Öykü’cü Özkan ile CHP arasında para..
    10. Belhanda derbide oynayacak mı?
    11. Deprem mi oldu? 24 Eylül 2019 deprem..
    12. Silivri Belediye Başkanı'ndan deprem..
    13. Marmara'da 4.6 büyüklüğünde deprem
    14. Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın..
    15. Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde..
    16. Tartışmalı kararlara son nokta!..
    17. 'Saldırının sonucu felaket ve esarettir'
    18. Ekvador'dan Türk işadamlarına yatırım..
    19. Ormanı ateşe veren hain tutuklandı
    20. KYK burs başvuruları başladı mı?..
    21. Türkiye'de beklenen yaşam süresi..
    22. Milli sporcu yerleştirmeleri için..
    23. ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz..
    24. Egemen Bağış'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na..
    25. İstanbul'da şiddetli deprem
    26. Meteorolojiden Ege Bölgesi için..
    27. Kılıçdaroğlu işçi kıyımı yapan..
    28. İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu..
    29. Sokak sokak gezdiği kentini tabloya..
    30. Mehmetçik düzensiz göçmenleri dev..
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'

    Günün Karikatürü

    24 Eylül 2019
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta