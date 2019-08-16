Deprem İstanbul’da mı olacak? İstanbul depremi son dakika haberleri

Geçtiğimiz günlerde İzmir ve Denizli depreminden sonra vatandaşlar son depremin nerede olacağını merak ediyor. 17 Ağustos Gölcük depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarı üstüne uyarılarda bulunuyor. Peki İstanbul'da deprem kaç şiddetinde olur? İstanbul depremi son dakika haberleri. İstanbul deprem mi olacak? İşte deprem uzmanından olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalar.

17 Ağustos'un yıldönümü gelirken beklenen İstanbul depremini Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğu, önemli açıklamalarda bulundu. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 20 yıl geçti. Marmara Depremi'nden en çok etkilenen Kocaeli'de 9 bin 477 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 881 kişi yaralandı.

"İstanbul'da depremin büyüklüğü 7.5'ten az olmayacak"

Ülke tarihinin en kara günlerinden biri olan 1999 depreminin ardından uzmanlar İstanbul'a dikkat çekerek, büyük bir deprem beklentisini yıllardır dile getiriyorlar. Superhaber'in haberine göre, Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara'nın müthiş bir hareketlilik içinde olduğunu ifade ederek, "İki deprem birden bekliyoruz. Depremin büyüklüğü 7.5'ten az olmayacak. Vaktimiz kalmadı, acilen hazırlıklarımızı tamamlayıp, tedbirlerimizi almalıyız" şeklinde konuştu.