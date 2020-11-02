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Yaşam Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?
Yaşam

Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası binaların hasar tespitine yönelik işlemlerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin sürecin nasıl olacağı, yeniden gündeme geldi. Peki, Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:54:00 -
Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, sel, heyelan, deprem gibi afetler sonrası herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın hasar tespit çalışmaları başlatılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, sel, heyelan, deprem gibi afetler sonrası herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın hasar tespit çalışmaları hemen başlatılıyor.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası binaların hasar tespitine yönelik işlemlerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin sürecin nasıl olacağı, yeniden gündeme geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet, sel, heyelan, deprem gibi afetler sonrası afetin binaya verdiği hasarı, dünyanın her yerinde olduğu gibi gözlemsel olarak değerlendiriyor, sınıflandırılmasına yönelik hasar tespit işlemlerini yürütüyor.

Vatandaşların hasar tespit çalışmasının yapılması için herhangi bir kuruma başvurması gerekmiyor.

İzmir depremi sonrası da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan 2'şer kişilik yaklaşık 600 ekip, öncelikle Bayraklı, Bornova ve Seferihisar'da hasar tespit çalışmaları yapacak. Diğer ilçelerde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kriz merkezine bağlı 17 irtibat bürosuna yapılacak başvurular sonrasında hasat tespit çalışmaları yürütülecek.

Hasar tespit çalışmalarında hastaneler, okullar ve kamu kurumları, öncelik verilen binalar arasında yer alıyor.

Vatandaşlardan, evlerinde yıkılma riski yoksa ekiplerin gelmesini beklemeleri isteniyor. Hasar tespit çalışması yapılan evlerde, artçı sarsıntılar nedeniyle artan bir hasar durumu varsa vatandaşların, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, AFAD'ın kurduğu kriz merkezine, valiliğe, kaymakamlıklara başvurarak, bilgi vermesi öneriliyor.

Elazığ depremi sonrası hasar tespit çalışmalarını 10 gün içinde tamamlayan Bakanlık, İzmir'de de hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

Hasar tespitinin tamamlanmasının ardından binalarla ilgili süreç hemen başlayacak.

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