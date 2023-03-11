Deprem felaketinde son vefat sayısı açıklandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde can kaybı giderek artıyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Depremin 34. gününde çalışmalar devam etmektedir. Maalesef depremde hayatını kaydeden vatandaşlarımızın sayısında artış var, 47 bin 975 ölüm var. Şu an itibariyle 414 bin 323 çadır kurulmuş durumda. 332 adet de çadır kent kurulmuş durumda. Çadırdaki hedefimiz 700 bin civarı" ifadelerini kullandı.

Artçı sarsıntı uyarısı

Sezer, "Ağır hasarlı binalara vatandaşlarımızın girmemesi konusunda uyarılarımız devam ediyor. Artçıların devam edeceğini düşünüyoruz, hayatlarını tehlikeye atmasınlar" dedi.

16 bin artçı sarsıntı meydana geldi

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Yaklaşık 16 bin artçı sarsıntı meydana geldi. Yılbaşından bu yana medyana gelen deprem sayısı 22 bin. Herkesten ricamız özellikle vatandaşlarımızı korkuya, paniğe sevk edecek bir takım açıklamalardan biraz uzak durmakta yarar var" dedi.

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