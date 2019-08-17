0553 313 94 23

Deprem farkındalığı için pedala bastılar

Türk Kızılayın, Marmara Depremi'nin 20. yılında, hayatını kaybedenleri anmak ve deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Düzce'den Kocaeli'ne düzenlediği bisiklet turu başladı- Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan:- "Deprem konusunda daha fazla tedbirin alınmasını, halkımızın daha dikkatli olmasını temin etmeye çalışıyoruz. Kızılayın temel fonksiyonu halkımızın bilinçlendirilmesi, farkındalığın oluşturulması ve afetlerden alınacak etkiyi en az seviyeye indirmektir"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:19
Deprem farkındalığı için pedala bastılar

DÜZCE (AA) - "Asrın felaketi" olarak adlandırılan 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılında Türk Kızılay, hayatını kaybedenleri anmak ve deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Düzce'den Kocaeli'ye bisiklet turu düzenledi.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezinde toplanan Kızılay gönüllüleri ve sporcular, burada bisikletlerini Kızılay flamalarıyla donatarak depremden en çok etkilenen güzergah olan Sakarya ve Kocaeli'ne hareket etti.

D-100 kara yolunu takiben 130 kilometrelik güzergahta 6 saat boyunca pedal çevirecek yüzlerce bisikletli, depremde hayatını kaybedenleri anacak, halkı depreme karşı bilinçlendirecek.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, yaptığı açıklamada, Marmara Depremi'nin 20. yılında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde buluştuklarını söyledi.

Depremin bir ucunun Kaynaşlı, diğer ucunun ise Yalova olduğuna işaret eden Altan, "Bu deprem asrın felaketi. Bizler de gerek profesyonel gerek gönüllü arkadaşlarımızla bisiklet ve motosiklet sürüşü yapıyoruz. Bunu yapmamızın tek sebebi depremle ilgili farkındalığı arttırmak ve farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymaktır." diye konuştu.

Deprem konusunda Türkiye'nin bilinçli olduğunun altını çizen Altan, şöyle devam etti:

"Deprem konusunda daha fazla tedbirin alınmasını, halkımızın daha dikkatli olmasını temin etmeye çalışıyoruz. Kızılayın temel fonksiyonu halkımızın bilinçlendirilmesi, farkındalığın oluşturulması ve afetlerden alınacak etkiyi en az seviyeye indirmektir. Afet olduktan sonra hepimiz üzülüyoruz, gözyaşı döküyoruz. 20 yıldır kederli olan insanlarımız var, 20 yıldır üzülüyorlar. Dileyelim ki farkındalık çoğalsın, insanımız, hükümetlerimiz tedbirlerini arttırsınlar ve afetlerden hiç kimse etkilenmesin."

Altan, gönüllü gençlere teşekkür ederek "İnşallah onlar bir ateş yakacak. Bu farkındalık ateşi de tüm Türkiye'yi etkileyecek ve afetlerden etkilenmemek için gayret göstereceğiz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:19
  1. Düzce

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oğlunu ’cennete gitsin’ diyerek suni gölete attı
    1. Oğlunu ’cennete gitsin’ diyerek suni..
    2. Fındık bahçelerinde görülen yılanlar..
    3. Tavşanlı’nın Kızılçukur Köyü..
    4. Bakan Albayrak, yaylada oğlu ve..
    5. Tenisçiler Gaziantep'te raket sallayacak
    6. İstanbul’da sağanak nedeniyle..
    7. GÜNCELLEME - İstanbul'da sağanak
    8. Kumluca’da orman yangını
    9. İstanbul'da etkili olan sağanak..
    10. "Neler yapabileceğimizi göstermek için..
    11. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    12. Başkan Tuncel, cambaz Abdullah’a..
    13. İstanbul'da beklenen sağanak yağış..
    14. YHT ile 10 yılda taşınan yolcu sayısı..
    15. İhale ilanı yayımlandıktan sonra..
    16. İstanbul’da etkili olan sağanak..
    17. Muhaliflerin "ne gerek var" dediği YHT..
    18. Deprem farkındalığı için pedala bastılar
    19. ABD'den müşterek harekat merkezi..
    20. Uzmanlar kızışan ticaret savaşını..
    21. Fruktoz şurubunun inanamayacağınız..
    22. Müzeler Şehri Gaziantep’in bir müzesi..
    23. Kamyonun sürücü kabininin üstünde..
    24. Kayseri’de son 19 yılın en sıcak..
    25. ALES'te kaç soru soruluyor? ALES 2019..
    26. Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada..
    27. Bu ameliyat dünyada 17. Türkiye’de ise..
    28. Fraksiyonel Lazer nedir? Fraksiyonel..
    29. Aydın'da otomobilin çarptığı..
    30. Yangında oğlunun ayakları yanan..
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var