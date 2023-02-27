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Yaşam Deprem endişesi yaşayan İstanbullular oraya akın etmeye başladı! Emlakçılar taleplere yetişemiyor
Yaşam

Deprem endişesi yaşayan İstanbullular oraya akın etmeye başladı! Emlakçılar taleplere yetişemiyor

Kahramanmaraş depreminde yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi nedeniyle panik yaşayan İstanbullular, deprem riski az olarak açıklanan Edirne'nin zemini kayalıklardan oluşan köylerine taşınıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 15:54:00 - 2023-02-27 16:14:47

Deprem endişesi yaşayan çok sayıda İstanbullu, deprem riski az olarak açıklanan Edirne'nin zemini kayalıklardan oluşan köylerine taşınıyor.

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem, endişeleri beraberinde getirdi. Muhtemel İstanbul depremi son zamanlarda birkez daha gündeme geldi. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular, alternatif arayışlara yöneldi.

Köylerde arsa ve ev talebi arttı

Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin rakımı yüksek zemini ise kayalıklardan oluşan köylerine talep arttı. İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş, bu köylerden arsa ve ev arayışına girdi.

Edirne'nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerine son haftalarda yoğun talep olduğunu açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği ikinci Başkanı Namık Babacan, İstanbul'dan gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşıya karşıya kaldıklarını söyledi.


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Talebin arttığı bu günlerde fahiş fiyatın önüne geçmek için emlakçılar olarak çaba sarf ettiklerinin de altını çizen Babacan, "Buradan tarla, bağ, bahçe ve arsa almak isteyen vatandaşlar baştan telefonla arayıp bilgi alıyorlar. Ardından ilk fırsatta Edirne'ye geliyorlar ve yüz yüze görüşüyoruz. Diğer emlakçı arkadaşlarımızın da görüştükleri var. Şu an emlakçı arkadaşlarımız ile görüşmeler yapıyoruz. Nerelerde bağ, bahçe ve arsa var diye belirliyoruz" dedi.

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