Deprem değil Ekrem riski!

CHP’nin ele geçirerek yuvalandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “depreme dayanıksız” yalanıyla kapattığı İSMEK merkezlerinin bulunduğu binalarda noter, hipermarket, kafe, tuhafiye gibi işletmelerin hâlâ faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Kılıf ‘depreme dayanıksız’lık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurulan ve Türkiye’nin en büyük halk üniversitesi hüviyetini kazanan Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) CHP’nin darbesiyle karşı karşıya. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB’yi ele geçirmesi sonrası önce işlevsizleştirilmesi sonra kapatılarak farklı bir sisteme evrilmesi ile gündeme gelen İSMEK’in 1.676 öğretmeninin sözleşmesi yenilenmeyerek kapı önüne konuldu. İSMEK başvuruları daha önce bir ay sürerken 2019-2020 dönemi için sadece 1 günle sınırlandırılarak ilgiyi azaltma yoluna gidildi.

CHP’li belediye en kritik hamleyi ise 37 İSMEK merkezini kapatarak yaptı. İSMEK’e darbe olarak nitelendirilen merkez kapatma uygulamasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kapatılan İSMEK şubeleri depreme dayanıksızdı” sözüyle savundu. Kapısına kilit vurduğu İSMEK’lerin çürük binalarda olduğunu öne süren İmamoğlu’nun yalanı ise söz konusu yapılarda faaliyetlerini sürdürmeye devam eden noter ve hipermarket gibi işletmelerin varlığıyla gözler önüne serildi.

Migros bile var

CHP’li İmamoğlu’nun İBB’yi ele geçirir geçirmez kapattığı 37 İSMEK merkezi arasında yer alan Kadıköy Göztepe şubesinin bulunduğu bina dikkat çekiyor. Göztepe’deki binanın zemin katında Migros isimli hipermarket iş yapmaya devam ediyor. CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin ruhsatıyla Migros market faaliyetini yürütürken, aynı yapıdaki İSMEK’in ‘depreme dayanıksız’lık gerekçesiyle kapatılması tuhaf karşılandı.

İSMEK’e kilit, notere izin

İSMEK’in deprem bahanesiyle kapatılan Beykoz Kavacık şubesinin bulunduğu yapıda ise hem noter hem tuhafiye bulunduğu öğrenildi. İSMEK şubesinin kapatıldığı 4 katlı binanın ilk katında Beykoz 3. Noterliği görev yapıyor. Binanın giriş katında ise Çarşım isimli tuhafiye faaliyet yürütüyor.

Aynı yapıda yok yok

Kapısına kilit vurulan İSMEK Kanlıca merkezinin girişinde ise yok yok. Sadece İSMEK için geçerli olan depreme dayanıksızlık gerekçesinin işlemediği yapıda, bir kafe, bir zincir market, bir de çiçekçi bulunuyor. Beykoz Kanlıca’daki binanın zemin katında Kanlıca Teras isimli kafe, Şok isimli market, Tuğba Çiçekçilik ve Kanlıca Yoğurdu adlı işletmeleri yer alıyor.