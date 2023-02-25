  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

G7 ülkelerinden Rusya çağrısı! 'Derhal geri çekilin'

THY, İtalyan devi ile sponsorluk için görüşüyor iddiası! Eski ana sponsoru dünyaca ünlü bir markaydı

112 Acil Çağrı Merkezi deprem anında görevlerine devam etti! İşte o anlar...

İtiraf gibi sözler! CHP'yi eleştirince mikrofonu elinden alındı

Macron'dan Türkçe paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin önemli detaylarını işte böyle açıkladı

İbrahim Kalın'dan seçim tarihi açıklaması: Deprem sonrası henüz nitelik kazanmadı! O tarihte olacak gibi!

Bakanlığın adını kullanıyorlar! Aman dikkat

Depremzede vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin nerede olduğunu işte böyle anlattı!

AFAD'tan flaş açıklama! Can kaybı arttı

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deprem bölgesindeki hizmetleri!
Gündem "Deprem dede" Ahmet Mete Işıkara'nın yıllar önceki Hatay depremi açıklaması şoke etti
Gündem

"Deprem dede" Ahmet Mete Işıkara'nın yıllar önceki Hatay depremi açıklaması şoke etti

"Deprem dede" olarak tanınan Ahmet Mete Işıkara'nın yıllar önce Hatay için yaptığı uyarı ortaya çıktı. Işıkara'nın sözlerini duyan şoke oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 10:16:00 -
"Deprem dede" Ahmet Mete Işıkara'nın yıllar önceki Hatay depremi açıklaması şoke etti

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan peş peşe meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce canımız gitti. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler 10 ilimizde yıkıcı hasar bıraktı.

Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve dönemin Kızılay Derneği Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Mete Işıkara'nın (Deprem dede) Hatay depremi için uyarılar yaptığı ve bir an önce tedbir alınması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

2011 yılında Adana'da düzenlenen bir panelde konuşan Işıkara, 7 büyüklüğündeki olası bir Hatay depremi için şu uyarıları yapmıştı:

"Hatay'da da uzun bir süredir deprem yok. Özellikle 7'nin üzerinde deprem yok. Ama geriye baktığınız zaman Hatay'da 7'nin üzerinde depremler olmuş.

Hatta Hatay'a gidip Hataylılarla konuşursanız, onlar 'Hatay, 1-2 kez yerle bir olmuş. Yerin altına göçmüş' diye ifade ederler. Hatay'da olabilecek bir deprem Adana'yı da, Mersin'i de Gaziantep'i de etkileyecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kocaeli nasıl geniş alanı etkilediyse, burada aynı şekilde etkileyebilir. Bu gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor."

Işıkara'nın yıllar önceki bu sözleri tekrar ortaya çıkınca vatandaş şoke oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23