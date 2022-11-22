  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Deprem çok fena vurdu! Acı haber az önce açıklandı
Dünya

Deprem çok fena vurdu! Acı haber az önce açıklandı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 13:40:00 -
Deprem çok fena vurdu! Acı haber az önce açıklandı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye çıktı.

 

Endonezyalı yetkililerden yapılan açıklamada dün meydana gelen depremde 31 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Bölge yetkilileri, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 252'ye yükseldiğini, 377 kişinin ise yaralı olduğunu bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23