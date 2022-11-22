Deprem çok fena vurdu! Acı haber az önce açıklandı
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye çıktı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye çıktı.
Endonezyalı yetkililerden yapılan açıklamada dün meydana gelen depremde 31 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Bölge yetkilileri, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 252'ye yükseldiğini, 377 kişinin ise yaralı olduğunu bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.