  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Deprem bölgesinin selle imtihanı! Diyarbakır'da yola yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Gündem

Deprem bölgesinin selle imtihanı! Diyarbakır'da yola yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı bölgede şiddetli yağış sele sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 20:31:00 - 2023-03-15 21:02:40

Diyarbakır'da da etkisini gösteren sağanak yağış sürerken, Kayapınar ilçesinde yola yıldırım düştü. Yaklaşık 75 metre mesafedeki alanda etkili olan yıldırım düşmesinde, ölen ya da yaralanan olmada.

Dehşete düşüren o an, kamera kayıtlarına yansıdı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışın saat 24.00’e kadar aynı şiddetle etkili olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Değerli hemşehrilerimiz kuvvetli yağış ilimizde de etkisini sürdürmekte olup Valiliğimiz, tüm belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gece saat 24.00'e kadar da yağışın aynı şiddetle süreceği beklendiğinden dikkatli olmaya lütfen devam edelim.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23