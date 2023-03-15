Deprem bölgesinin selle imtihanı! Diyarbakır'da yola yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı

Diyarbakır'da da etkisini gösteren sağanak yağış sürerken, Kayapınar ilçesinde yola yıldırım düştü. Yaklaşık 75 metre mesafedeki alanda etkili olan yıldırım düşmesinde, ölen ya da yaralanan olmada.

Dehşete düşüren o an, kamera kayıtlarına yansıdı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışın saat 24.00’e kadar aynı şiddetle etkili olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Değerli hemşehrilerimiz kuvvetli yağış ilimizde de etkisini sürdürmekte olup Valiliğimiz, tüm belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gece saat 24.00'e kadar da yağışın aynı şiddetle süreceği beklendiğinden dikkatli olmaya lütfen devam edelim.



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