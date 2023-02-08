Deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerinden bunlar çıktı! Utandıran fotoğraflar

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran büyük depremlerin ardından 'yardım' adı altında gönderilen ikinci el eşyalar pes dedirtti. Kolilerden yazlık kıyafetlerden, topuklu ayakkabılara, kına malzemesinden abiye kıyafete kadar saçma sapan birçok şey çıktı.

Yardım adı altında gönderilen eşyalar sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu. Yardım kolilerinden çıkanlar görenleri insanlığından utandırdı.

Kolilerden yazlık kıyafetler, kullanılmış iç çamaşırı, mayo, terlikler, topuklu ayakkabılar, kına malzemesi, abiye kıyafet gibi birçok şey çıktı.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Yardım kolisi sizin elden düşme asla kullanmayacağınız kıyafetleri yollama aracı değil. Bugün acıyı yaşayan insanın yerinde yarın sen olursan çok değerli kıyafetlerinin hiçbir anlamı olmayacak. İyilik yapacaksanız doğru yapın.

-Yardım edecekseniz insan gibi edin! İhtiyaç kolileri sizin çöpleriniz değil! Utanma kalmamış.

-Yardım kolisi gönderirken lütfen DUYARLI OLUN ! Kim napsın sizin bindallınızı,topuklu ayakkabınızı,makyaj malzemenizi,abiyenizi!!! Allah rızası için şu günde bari insan olun! Vicdan sahibi olun!!!