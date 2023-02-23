Deprem bölgesine demiryolu ile 573 yaşam konteyneri gönderildi

Gaziantep’te yer alan Gaziray şantiyesinde 200 kişi, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında yer alan Nurdağı şantiyesinde 500 kişi, Toprakkale şantiyesinde 150 kişi için yemek ve konaklama imkanı sağlanıyor.

Afet bölgesine 17 vagon iş makinesi, 215 vagon insani yardım malzemesi, 284vagon ile 573 adet yaşam konteyneri, 96 vagon ile 101 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 5 vagon 12 adet seyyar tuvalet, 5 adet ısıtma jeneratör vagonu, 24 adet barınma amaçlı vagon, 30 adet servis vagonu, toplamda 706 adet vagon ile depremzedelere yardım ulaştırıldı.

6 bin vatandaş vagon ve garlarda misafir ediliyor. Afet bölgesine gönderilen yolcu vagonları (toplam 399 vagon) ile 84 sefer, Dizel ve elektrikli tren setleri ile 222 sefer, YHT setler ile 26 sefer olmak üzere toplam 332 sefer düzenlendi afetten etkilenen 58 bin 356 vatandaş tahliye edildi.

TCDD tarafından temin edilen; 9 adet tekli tuvalet, 3 adet çiftli tuvalet, 4adet altılı tuvalet, 1 adet üçlü tuvalet/üçlü banyo ve 3 adet üçlü tuvalet olmak üzere, toplam 51 adet tuvalet ve 3 adet banyo Adıyaman’a bölgesine gönderildi.