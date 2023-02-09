Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı! Bakan Özer tek tek canlı yayınında açıkladı! Yeni karar
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayınında deprem bölgesinde bulunan okullarda devam şartının aranmayacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi! NTV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Deprem bölgesindeki okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak
10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan, yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının, tüm resmi/özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından, afet bölgelerindeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yeni kararlar aldı.
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