Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı! Bakan Özer tek tek canlı yayınında açıkladı! Yeni karar

Son dakika haberi! NTV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Deprem bölgesindeki okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak

10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan, yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının, tüm resmi/özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından, afet bölgelerindeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yeni kararlar aldı.